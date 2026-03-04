Euro Bölgesi'nde tahvilleri yerel yatırımcılar aldı
Barclays stratejistleri Alessandro Di Spirito ve Rohan Khanna’nın yayımladığı rapora göre, 2025’in son çeyreğinde niceliksel sıkılaştırma sonrası euro bölgesi devlet tahvili arzının büyük kısmını bölge içi yatırımcılar karşıladı.
En büyük alıcılar yatırım fonları olurken, euro bölgesinde yerleşik bankalar da üst üste dördüncü çeyrekte tahvil portföylerini artırdı.
Raporda, bankaların özellikle İtalya ve Fransa tahvillerine yöneldiği belirtildi. Buna karşılık, euro bölgesi dışındaki yatırımcıların tahvil pozisyonlarını hafifçe azalttığı ifade edildi.
Barclays, yatırım fonlarının euro bölgesi devlet tahvillerinde en güçlü talebi gösterdiğini, bankaların ise düzenli alımlarla piyasayı desteklediğini vurguladı. Bu eğilim, bölge içi yatırımcıların tahvil arzını absorbe etme kapasitesinin yüksek olduğunu ortaya koydu.