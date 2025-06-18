Euro CDS'leri Fed faiz kararı öncesinde yükseldi
Kredi temerrüt swapları (CDS) kullanarak Euro kredilerini temerrüde karşı sigortalamanın maliyeti, ABD Merkez Bankası'nın TSİ 21.00'da açıklayacağı faiz kararı öncesinde yükseliyor.
Euro CDS'leri Fed faiz kararı öncesinde yükseldi. Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi beklenirken, piyasalar özellikle büyüme ve enflasyon beklentilerine ilişkin güncellenmiş ekonomik projeksiyonlarına odaklanmış durumda.
S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Euro çöp tahvil kredi temerrüt swaplarını takip eden iTraxx Europe Crossover Endeksi 3 baz puan artışla 299bps'ye yükseldi.