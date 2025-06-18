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Euro CDS'leri Fed faiz kararı öncesinde yükseldi

Kredi temerrüt swapları (CDS) kullanarak Euro kredilerini temerrüde karşı sigortalamanın maliyeti, ABD Merkez Bankası'nın TSİ 21.00'da açıklayacağı faiz kararı öncesinde yükseliyor.

Haber Merkezi
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Euro CDS'leri Fed faiz kararı öncesinde yükseldi
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Euro CDS'leri Fed faiz kararı öncesinde yükseldi. Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi beklenirken, piyasalar özellikle büyüme ve enflasyon beklentilerine ilişkin güncellenmiş ekonomik projeksiyonlarına odaklanmış durumda.

S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Euro çöp tahvil kredi temerrüt swaplarını takip eden iTraxx Europe Crossover Endeksi 3 baz puan artışla 299bps'ye yükseldi.

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