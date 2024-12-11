Euro cinsinden risk primi daha da daraldı

UniCredit Research analistleri, “Hem bankaların hem de finans dışı sektörlerin kredi spreadleri daralmaya devam ederek geçen haftadan bu yana devam eden olumlu eğilimi sürdürdü” dedi.

Kredi yatırımcıları, ABD Merkez Bankası'nın piyasaların beklediği gibi gelecek hafta faiz oranlarını düşürüp düşürmeyeceğine dair bir gösterge sağlayacak olan 1630 TSİ'deki ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Ayrıca perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitme ihtimalinin yüksek olduğu kararını da bekliyorlar.