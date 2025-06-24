Euro, dolar karşısında 12 günün zirvesinde
Euro, dolar karşısında 12 günün en yüksek seviyesine çıktı.
Euro, Başkan Trump'ın İsrail-İran çatışmasında ateşkes ilan etmesinin ardından petrol fiyatlarının gerilemesiyle dolar karşısında 12 günün en yüksek seviyesine çıktı.
ING analisti Francesco Pesole, petrol fiyatlarındaki düşüşün Euro temellerinin aşınmasına ilişkin endişelerin dağıldığı anlamına geldiğini söylüyor. Pesole'ye göre Euro'nun yönü artık büyük ölçüde Fed Başkanı Jerome Powell'ın TSİ 17.40'da Kongre önünde vereceği ifadede faiz indirimi konusunda herhangi bir ipucu verip vermemesine bağlı.
Pesole, “Bunun dışında, Hazine piyasasındaki sakinlik ve aşırı değerlenme göz önünde bulundurulduğunda, Euro'yu 1,1600 doların üzerinde tutmaya yetecek bir itici güç olduğuna ikna olmamış durumdayız” dedi.