Euro, dolar karşısında 16 ayın en düşük seviyesini gördü

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Dolar, haftaya güçlü başlarken dolar endeksi (DXY) gün içindeki yükselişini %0,50'ye taşıyarak 102,45 seviyesinde işlem gördü. Euro ise 1,11612 dolara gerileyerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Euro/dolar şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 0,6 kayıpla 1,11837 seviyesinde.

Yatırımcılar, zayıf ABD istihdam verilerinin ardından Fed'in bu ay faiz artıracağı yönündeki beklentilerin azalmasını değerlendirirken, Fransa'ya ilişkin mali kaygılar euro üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasalar, geçen hafta küresel borçlanma maliyetlerini onlarca yılın en yüksek seviyelerine taşıyan tahvil satış dalgasının etkilerini de izlemeyi sürdürüyor. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin enflasyon risklerini artıracağı endişesiyle Fransız tahvilleri de yoğun satış baskısı altında kaldı.

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi %5,262 seviyesinde bulunurken, geçen hafta gördüğü 24 yılın zirvesinin altında kaldı.

Ebury Piyasa Stratejisi Başkanı Matthew Ryan, Hazine tahvili getirilerindeki yükselişin ABD varlıklarının cazibesini artırdığını, küresel tahvil satışlarının da güvenli liman talebini dolara yönelttiğini belirtti.

Fed'in ekim ayında faizi sabit tutması bekleniyor

OCBC stratejistleri, faiz oynaklığının yüksek kalması halinde carry trade işlemleri, döngüsel para birimleri ve euro üzerindeki baskının sürebileceğini, İsviçre frangı ve dolar gibi geleneksel güvenli limanların ise destek bulabileceğini kaydetti.

Bank of Singapore Baş Makro Stratejisti Mansoor Mohi-uddin, verilerin iş gücü piyasasının aşırı ısınmadığını gösterdiğini belirterek, enflasyonun pandemiden bu yana Fed'in %2 hedefinin üzerinde kalmasına rağmen faizlerin bu ay değiştirilmemesini beklediğini ifade etti.

Piyasalar, Fed'in ekim ayında faizleri sabit tutma olasılığını %78 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir hafta önce %36 seviyesindeydi. Yatırımcılar aralık ayında bir faiz artışı, 2027'nin ilk yarısında ise iki artış daha bekliyor.

Jefferies: Piyasa fazla agresif fiyatlıyor

Analistler, mevcut piyasa fiyatlamasının agresif olduğunu ve Fed'in öngörüldüğü kadar fazla faiz artırımına gitmeyebileceğini düşünüyor.

Jefferies Stratejisti Mohit Kumar, kurumun temel senaryosunun Fed ve ECB'den birer faiz artışı yönünde olduğunu söyledi. Kumar, mart ayına gelindiğinde petrol fiyatlarının ya düşmüş olacağını ya da yüksek kalması halinde daha yavaş büyümenin gündeme geleceğini belirterek, her iki senaryoda da merkez bankalarının şu anda piyasalarda fiyatlanan ölçüde faiz artırımı yapmasını beklemediklerini ifade etti.