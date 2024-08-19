Euro, dolar karşısında 7,5 ayın zirvesinde

Piyasa, Fed'in çarşamba günü açıklayacağı son toplantı tutanaklarında ve perşembeden cumartesiye kadar sürecek Jackson Hole sempozyumunda faiz oranlarını düşürme sinyalleri vereceği üzerine bahis oynarken dolar, para birimleri sepeti karşısında yedi buçuk ayın en düşük seviyesine geriledi.

ING küresel piyasalar başkanı Chris Turner, “Doların düşüşü, Fed faizleri düşürmeye hazırlanırken düzenli bir ayarlama döngüsünün parçası gibi görünüyor” dedi.

DXY dolar endeksi 102,001 seviyesine kadar düştü. Euro/dolar de yedi buçuk ayın en yüksek seviyesi olan 1,1053'e yükselirken GBP/USD bir ayın en yüksek seviyesi olan 1,2970'i gördü.