Euro, dolar karşısında güçleniyor

Yatırımcıların, S&P’nin Fransa’nın kredi notunu AA–’dan A+’ya düşürmesini büyük ölçüde fiyatlamış görünmesiyle Euro yükseldi.

ING analisti Francesco Pesole, "Fransa konusunda fazla rahat olmak zor" değerlendirmesinde bulundu. Lecornu’nun emeklilik reformlarını dondurma kararı, geçici bir siyasi rahatlama sağlasa da bütçe kararlarını zorlaştırıyor. Pesole, "Hükümetin kırılganlığı göz önüne alındığında, eurodan Fransa etkisini tamamen fiyatlamak için henüz erken" dedi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0,12 değer kazanarak 1,1660 seviyesine yükseldi.

