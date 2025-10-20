Euro, dolar karşısında güçleniyor

ING analisti Francesco Pesole, "Fransa konusunda fazla rahat olmak zor" değerlendirmesinde bulundu. Lecornu’nun emeklilik reformlarını dondurma kararı, geçici bir siyasi rahatlama sağlasa da bütçe kararlarını zorlaştırıyor. Pesole, "Hükümetin kırılganlığı göz önüne alındığında, eurodan Fransa etkisini tamamen fiyatlamak için henüz erken" dedi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0,12 değer kazanarak 1,1660 seviyesine yükseldi.