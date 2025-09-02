Euro, dolar karşısında keskin şekilde geriledi

Turner'a göre, Euro'nun düşmesindeki en büyük risk, piyasadaki uzun pozisyonlar veya Euro'nun yükseleceği yönündeki bahisler olabilir.

Yine de, bu hafta açıklanacak ABD istihdam verileri, teorik olarak bir miktar yukarı yönlü potansiyel barındırıyor. Turner, Euro'nun şimdilik 1,1650-1,1750 dolar aralığında işlem görmeye devam etmesini bekliyor.

Şu anda euro, %0,5 düşüşle 1,1647 dolardan işlem görüyor.

Euro Bölgesi enflasyon verileri TSİ 12:00'da açıklanacak.