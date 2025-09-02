Euro, dolar karşısında keskin şekilde geriledi
Euro, dolar karşısında değer kaybederken, yatırımcılar Euro Bölgesi enflasyon verilerini bekliyor. Ancak ING'den Chris Turner, bu verilerin ECB'nin faiz oranları veya Euro'nun seyri üzerinde önemli bir etki yaratmasının pek olası olmadığını belirtiyor.
Turner'a göre, Euro'nun düşmesindeki en büyük risk, piyasadaki uzun pozisyonlar veya Euro'nun yükseleceği yönündeki bahisler olabilir.
Yine de, bu hafta açıklanacak ABD istihdam verileri, teorik olarak bir miktar yukarı yönlü potansiyel barındırıyor. Turner, Euro'nun şimdilik 1,1650-1,1750 dolar aralığında işlem görmeye devam etmesini bekliyor.
Şu anda euro, %0,5 düşüşle 1,1647 dolardan işlem görüyor.
Euro Bölgesi enflasyon verileri TSİ 12:00'da açıklanacak.