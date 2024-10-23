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Euro, dolar karşısında toparlanacak mı?

ING, Euro'nun yakın vadede dolar karşısında kalıcı bir toparlanma sağlamakta zorlanabileceğini değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Euro, dolar karşısında toparlanacak mı?
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ING, Euro'nun yakın vadede dolar karşısında kalıcı bir toparlanma sağlamakta zorlanabileceğini söyledi. ING'den Francesco Pesole, bunun nedeninin faiz oranı farklarının döviz kuru üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi olduğunu vurguladı.

Pesole, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin geçen haftaki toplantıdan bu yana yaptıkları yorumlarda daha fazla faiz indirimi sinyali verdiklerini vurguladı.

Perşembe günü Euro Bölgesi satın alma yöneticisi endeksi anketlerinin toparlanamaması halinde yatırımcıların ECB'nin faiz indirimine gitmesini beklemeye devam edeceğini belirten Pesole, m-kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde doların da yükseldiğini ve Euro'nun o tarihten önce 1,07 dolara düşebileceğini söyledi.

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