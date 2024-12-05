Euro, Fransa’ya rağmen yükseldi

Euro, Fransız hükümetinin düşmesinin ardından bile, doların zayıflamasının ve ECB Başkanı Christine Lagarde'nin enflasyonla mücadelenin bitmediğini söylemesiyle yükseliyor.

Swissquote Bank analisti İpek Özkardeskaya, belirsiz görünüm dikkate alındığında, ECB için en temkinli seçeneğin bu ay 50 baz puanlık bir indirim yerine 25 baz puanlık bir faiz indirimi olduğunu söyledi.

Özkardeşkaya, "ECB'nin faiz indirimi beklentilerinin azalması ve Fransa'daki kaosa karşı direnç euronun 1,05 dolar civarındaki desteğini güçlendiriyor ve daha fazla toparlanmaya izin vermeli" dedi.

Euro yüzde 0,3 artışla 1,0547 dolara yükseldi.