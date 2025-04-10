Euro gücünü koruyabilecek mi?

Trump, çoğu ülke için daha yüksek karşılıklı tarifelerde 90 günlük bir duraklama ilan etti, ancak evrensel %10'luk vergiyi korudu. Ayrıca Çin için ithalat vergilerini %125'e yükseltti.

Leuchtmann, "ABD'nin resesyona gireceğine dair endişeler azalsa da, Trump'ın ticaret politikalarının uzun vadede olumsuz etkileri olabilir. Euronun son günlerde ABD'deki kaostan fayda sağlaması, küresel yatırımcılar için güvenli liman arandığında ABD Hazine tahvillerine tek ciddi alternatifin Alman Bundları olmasından kaynaklanıyor olabilir” dedi ve bu gücün muhtemelen devam edeceğini belirtti.

Leuchtmann ayrıca, "Büyüme, yüksek ticaret politikası belirsizliğinin yanı sıra daha geniş politika belirsizliğinden kaynaklanan düşük ihracat ve yatırımlarda devam eden zayıflığın” bir sonucu olarak muhtemelen daha zayıf olacak" dedi.