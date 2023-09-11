"Euro için bu hafta dönüm noktası olabilir"

UBS Global Wealth yayınladığı yatırımcı notunda, "Euro'nun buradan daha aşağıya kayması gerektiğini düşünmüyoruz, ancak bu görüş, Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyonla mücadelenin en önemli öncelik olmaya devam ettiğine dair net bir mesaj gerektiriyor" dedi.

UBS GWM, ECB'nin politikayı daha da sıkılaştırmasını engelleyecek herhangi bir finansal stres belirtisi de görmediklerini vurgularken, "Eylül ya da Ekim ayında yapılacak bir artırım Euro'yu destekleyecektir" dedi.