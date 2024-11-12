Euro'da değer kaybı devam edecek mi? Ünlü bankadan tahmin

ING'ye göre, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika gevşemesini geride bırakması beklenirken; Euro, dolar karşısında son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ING analisti Chris Turner, iki yıllık Euro-dolar swap oranı farklarının dolar lehine 180 baz puanın üzerine çıktığını söyledi. “Euro'nun dolar karşısında pariteye yakın işlem gördüğü 2022'den bu yana bu tür bir seviye görmemiştik” diye konuşan Turner, "Bununla birlikte, 2022'de euronun düşüşü kısmen artan enerji fiyatlarından ve artık mevcut olmayan tek para birimi üzerindeki ticaret koşulları etkisinden kaynaklanıyordu" dedi.

Euro 1,0611 dolara kadar düştü ve ING yılsonuna kadar 1,05 dolara ulaşmasını bekliyor.