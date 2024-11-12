  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Euro'da değer kaybı devam edecek mi? Ünlü bankadan tahmin
Takip Et

Euro'da değer kaybı devam edecek mi? Ünlü bankadan tahmin

Hollanda merkezli çok uluslu bankacılık şirketi ING, Euro/doların yıl sonunda 1,05'e kadar gerilemesini bekliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro'da değer kaybı devam edecek mi? Ünlü bankadan tahmin
Takip Et

ING'ye göre, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika gevşemesini geride bırakması beklenirken; Euro, dolar karşısında son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ING analisti Chris Turner, iki yıllık Euro-dolar swap oranı farklarının dolar lehine 180 baz puanın üzerine çıktığını söyledi. “Euro'nun dolar karşısında pariteye yakın işlem gördüğü 2022'den bu yana bu tür bir seviye görmemiştik” diye konuşan Turner, "Bununla birlikte, 2022'de euronun düşüşü kısmen artan enerji fiyatlarından ve artık mevcut olmayan tek para birimi üzerindeki ticaret koşulları etkisinden kaynaklanıyordu" dedi.

Euro 1,0611 dolara kadar düştü ve ING yılsonuna kadar 1,05 dolara ulaşmasını bekliyor.

Kuzey Kore ve Rusya arasında savunma anlaşması!Kuzey Kore ve Rusya arasında savunma anlaşması!Dünya

 

 

Finans
Mobius Capital Kurucusu Hardenberg: Yatırımcıların borsaya gelmesi için güven lazım
"Yatırımcıların borsaya gelmesi için güven lazım"
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Piyasalardaki yükseliş eğilimi nerede son bulacak?
Piyasalardaki yükseliş eğilimi nerede son bulacak?
Para piyasası fonları ABD başkanlık seçimleriyle hızlı yükseldi
Para piyasası fonları ABD başkanlık seçimleriyle hızlı yükseldi
Küresel piyasalar karışık seyrederken, yurt içinde ödemeler dengesi izlenecek
Küresel piyasalar karışık seyrederken, yurt içinde ödemeler dengesi izlenecek
Dolarda yön neresi? İşte kritik seviye
Dolarda yön neresi? İşte kritik seviye