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Euro’da Fransa baskısı

Uzmanlar Fransa'daki siyasi endişelerin Euro'nun değerini düşürdüğünü dile getirdi.

Haber Merkezi
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Euro’da Fransa baskısı
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Swissquote Bank'tan İpek Özkardeskaya'ya göre, Fransa'daki siyasi endişeler Euro'nun değerini düşürüyor ve Fransız ve Alman devlet tahvili faizleri arasındaki farkı yüksek tutuyor.

Yatırımcıların yeni kurulacak bir Fransız hükümetinin ülkenin bütçe açığını azaltacak bir bütçe için yeterli desteği alamayacağından endişe ettiklerini savunan Özkardeskaya, “Fransız-Alman 10 yıllık farkı yılı 80 baz puana yakın kapatmaya hazırlanırken, daha da yükselen açıklar genellikle euro için iyi bir haber değil” dedir.

Euro, DXY dolar endeksi yüzde 0,2 düşerken bile yüzde 0,1 artışla 1,0419 dolara yükseldi. 10 yıllık Fransız-Alman tahvil getiri farkı 83 baz puandan işlem görüyor.

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