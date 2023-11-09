Euro'da tüm zamanların rekoru

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,47 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,51 TL'den başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,5390 TL'ye kadar yükselen kur, saat 09:27 itibarıyla yüzde 0,22 yükselişle 28,5115 TL seviyesinde hareket etti.

Euro'da tüm zamanların en yükseği

Euro fiyatları sığ piyasada 30,8300 TL'ye çıkarken, böylelikle tarihinin en yüksek seviyesini görmüş oldu. Euro, piyasalar açıldığında 30,5941 TL'de bulunurken; sonrasında yükselişini sürdürerek piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeyi 30,6188 TL'ye taşıdı. Euro/TL şu dakikalarda, yüzde 0,33 primle 30,6240 TL seviyesinde bulunuyor.

İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 35,0446 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 düşüşle 105,55 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0708 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,69 seviyesinde bulunuyor.