Euro'da yeni tarihi zirve

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,5531 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,6073 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 28,6420 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,11 yükselişle 28,6220 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,7070 TL'ye kadar tırmanırken; 10 Kasım'da sığ piyasada rekor seviyesini 28,73'e çıkarmıştı.

Euro'da tarihi rekor

Euro fiyatları, beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisi sonrası Euro/dolar paritesinin yükselmesiyle yeni tarihi rekor seviyesini test etti. Yeniden 31 TL'nin üzerini gören Euro, zirvesini 31,0490 TL'ye kadar çıkarttı. Euro şu dakikalarda ise, yüzde 1,28 artışla 31,0123 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 35,6832 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 1,01 oranında düşüşle 104,56 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0829 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,83 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,68 seviyesinde bulunuyor.