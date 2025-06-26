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Euro'da yükseliş sürecek mi? Hollandalı bankadan yeni tahmin

Hollanda merkezli bankacılık devi ING, son günlerde Euro/dolar paritesinde yaşanan yükselişi değerlendirirken, "Euro 1,20 dolar seviyesine doğru yükselebilir" dedi.

Haber Merkezi
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Euro'da yükseliş sürecek mi? Hollandalı bankadan yeni tahmin
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ING analisti Francesco Pesole, Euro'nun kısa süreliğine aşarak 3,5 yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından 1,17 dolar civarında zorlu bir dirençle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"1,17 doların üzerinde kalıcı bir kırılma, 1,20 dolara doğru daha fazla kazancın önünü açabilir. Ancak bu dolarda daha fazla değer kaybı gerektirecektir" diyen Pesole, Euro'nun NATO'nun yüzde 5'lik bir savunma harcaması hedefi üzerinde anlaşması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD müttefiklerine karşı uzlaşmacı bir tavır sergilemesinden de potansiyel olarak destek aldığını vurguladı.

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