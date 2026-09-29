Euro/dolar paritesi 3 ayın en düşüğünde

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Euro, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayında Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) kıyasla faiz artırma olasılığının daha yüksek fiyatlanmasıyla dolar karşısında üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,3 düşüşle 1,1333 seviyesine inerek 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeleri test etti.

Piyasalar, Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz artırımı yapma ihtimalini yüzde 72, ECB'nin aynı ölçekte faiz artırma olasılığını ise yüzde 46 olarak fiyatlıyor.

Lagarde'dan ölçülü yaklaşım mesajı

ECB Başkanı Christine Lagarde, yüksek enerji maliyetlerinden kaynaklanan ikinci tur enflasyon etkilerine ilişkin kanıt bulunmadığını belirterek, para politikasında ölçülü bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söylemişti.