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Euro/dolar paritesi için 1,05 tahmini

ING'nin tahminine göre Euro/dolar paritesi, ikinci çeyreğin sonuna kadar 1,05'e gerileyebilir.

Haber Merkezi
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Euro/dolar paritesi için 1,05 tahmini
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ING'den Chris Turner, piyasanın 2 Nisan'da yürürlüğe girecek olan ABD'nin karşılıklı gümrük vergilerinin Euro üzerindeki riskini düşük fiyatlandırdığını savundu.

Turner, “AB, Almanya'nın liderliğinde, ABD ile büyük bir ticaret fazlası veriyor ve muhtemelen Çin ile birlikte Washington'un küresel ticareti yeniden başlatmasının ön saflarında yer alacak” dedi.

Euro son olarak 1,0793 dolardan işlem görüyor ve ING, ABD gümrük tarifeleri nedeniyle ikinci çeyreğin sonuna kadar 1,05 dolara düşmesini bekliyor.

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