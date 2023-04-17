Europower’ın halka arzına 4,83 kat talep

Ak Yatırım, Europower Enerji’nin halka arz sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. 12-13-14 Nisan tarihleri arasında talep toplaması gerçekleşen şirketin, halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 40,6 TL sabit fiyatından satışa sunuldu. Halka arzın, yüzde 83,33’ü yurtiçi bireysel, yüzde 14,17’si yurtiçi kurumsal, yüzde 2,50’si grup çalışanlarına dağıtıldı.

Europower Enerji’nin halka arz büyüklüğü 2,44 milyar TL oldu. Şirketin halka arzına 4,83 kat talep geldi.

Ak Yatırım’dan KAP’a yapılan açıklamanın detayları şöyle:

12-13-14 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanmıştır.

Halka arzda pay başına fiyat 40,60 TL olarak belirlenmiş ve halka arz edilen 50.000.000 adet pay ile ek satış kapsamında 10.000.000 adet pay olmak üzere, toplam 60.000.000 adet payın tamamı satılmıştır.

Halka arz boyutu 2.436.000.000 TL ve halka açıklık oranı %27,27 olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, toplam 9.813.686.408,40 TL tutarında ve 241.716.414 adet paya karşılık gelen, toplam 2.240.284 adet filtrelenmemiş başvuru alınmıştır.

Halka arzda,

- Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 3,38 katı,

- Grup Çalışanları’na tahsis edilen payların 2,03 katı ve

- Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 12,17 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4,83 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 2.116.948 adedi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 2.118.379 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Halka arz sonucunda, halka arzın,

- %83,33’üne denk gelen 50.000.000 adet pay Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a,

- %2,50’sine denk gelen 1.500.000 adet pay Grup Çalışanları’na ve

- %14,17’sine denk gelen 8.500.000 adet pay Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır.