Eximbank'a Asya Kalkınma Bankası'ndan 500 milyon Euro tutarında 19 yıl vadeli kredi

Türk Eximbank, Asya-Pasifik bölgesinde kalkınmayı amaçlayan ülkemizin de üyeleri arasında bulunduğu Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile 17 Aralık 2025 tarihinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında, 500 milyon Euro tutarında ve 19 yıl vadeli bir kaynak sağlanması yönünde imzaladığı anlaşma ile çok taraflı kalkınma kuruluşları ile yapmış olduğu iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

ADB’nin Türkiye’deki en yüksek tutarlı işlemi olan söz konusu kaynağın ağırlıklı hedefi 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen bölgedeki küçük ve orta büyüklükteki Türk ihracatçı firmaların uzun vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bunun yanı sıra, kadınların işgücüne katılımının artırılması, Türk ihracatçılarının yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği yatırımların desteklenmesi gibi birçok alanda da finansman sağlanacaktır.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney konu ile ilgili olarak “İki kurum arasında gerçekleştirilen bu ilk anlaşma, kurumumuz için stratejik bir öneme sahiptir. Bankamızın öncelikli hedeflerden biri olan, deprem bölgesindeki ihracatçılarımızın yaşadığı finansman sıkıntılarını gidermek ve bölgesel ekonomik toparlanmayı desteklemek için Asya Kalkınma Bankası ile güç birliği yapmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın garantisi altında kurulan bu iş birliğimiz; sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda ihracatçılarımızın yeşil dönüşüm yatırımlarına da destek vereceğimiz bu işlemle birlikte Bankamızın 2025 yılında ihracatçılarımızı desteklemek üzere yurtdışı piyasalardan sağladığı orta-uzun vadeli fon toplamı 3,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır” açıklamasında bulundu.