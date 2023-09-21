Faiz adımı iştahı artırdı

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) beklentiler dahilinde 500 baz puan artırıma giderek; faizi yüzde 25 seviyesinde yüzde 30'a çekti. Merkez Bankasının karar metninde, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiğinin altı çizildi. Beklentiler dahilinde gelen karar sonrası, borsada alımlar kademeli olarak hızlanırken; dolar kuru 27,21 TL'yi test etti.

Borsa İstanbul, karar öncesi 7731 puanda hareket ederken; sonrasında yönünü yukarı çevirdi. BIST 100 endeksi, günü psikolojik seviye olan 8000 puandan tamamladı ve kapanışta yüzde 3,64 artış gerçekleştirdi.

Bankacılık endeksi günün ilk yarısında borsadan pozitif ayrışarak yükselişini yüzde 2'nin üzerine kadar taşırken; TCMB ile birlikte negatif ve pozitif tarafta dalgalandı. Endeks, sonrasında yükselişini hızlandırarak günü yüzde 3,32 primle 8018 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7800 ve 7900 seviyeleri direnç, 7600 ve 7500 puan destek konumunda bulunuyor.

Dolar, 27,21 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, TCMB'nin faiz kararı öncesi 26,96 TL'de bulunurken; karar ile birlikle 27,21 TL'yi test etti. Kur, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,46 artışla 27,11 TL'de hareket etti.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 27,03 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 27,01 TL'den başlamıştı.

Euro ise, 28,75 TL'den 28,96 TL'ye kadar çıktı. Aynı dakikalarda ise, yüzde 0,54 primle 28,91 TL'de bulunuyor. Euro, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte illikit piyasalarda 29,09 TL'ye yükselmişti.

Gram altında 'ons altın' baskısı

Altının gram fiyatı, bugünkü işlemlerde 1649 - 1684 bant aralığında işlem görürken, saat 17.30 itibarıyla yüzde 0,09 kayıpla 1670 lirada bulundu. Ons altının değeri ve dolar/TL'nin fiyatı ile hesaplanan gram altın, dolar/TL'deki yükselişe rağmen ons altındaki düşüşle baskılanıyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl yeni bir faiz artırımının sinyalini vermesi ve para politikasının 2024 yılına kadar gevşetilme ihtimalinin azalmasının ardından 1913 dolara kadar geriledi. Sarı maden şu dakikalarda ise, yüzde 0,65 düşüşle 1917 dolarda işlem gördü.