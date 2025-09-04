  1. Ekonomim
Faiz farkları, Euro'yu dolar karşısında destekliyor

Kısa vadeli ABD ve Euro Bölgesi faiz farkları, Euro'nun dolar karşısında daha yüksek bir seviyeyi haklı çıkardığını gösteriyor.

ING analistleri, Fed'in piyasa beklentilerinden daha fazla faiz indirimi yapabileceği öngörüsüyle euronun önümüzdeki aylarda dolara karşı güçlenebileceğini belirtiyor.

ING'den Francesco Pesole, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasaların beklediğinden daha fazla faiz indirimi yapabileceğini ifade ediyor. Avrupa Merkez Bankası'na kıyasla Fed için faiz indirimi fiyatlamasında çok daha geniş bir alan bulunması nedeniyle, euronun dolara karşı önümüzdeki aylarda yükselebileceği ve 1.170 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

ABD para piyasaları yıl sonuna kadar iki adet 25 baz puanlık faiz indirimini tam olarak fiyatlarken, Euro Bölgesi para piyasaları yıl sonuna kadar tek bir faiz indiriminin yalnızca %30 olasılıkla gerçekleşeceğini fiyatlıyor.

Euro, son olarak yüzde 0.15 düşüşle 1.1643 dolardan işlem görüyor.

