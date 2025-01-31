Faiz indirimi sigortaya olumlu yansıyacak

SELÇUK ALTUN

Türkiye Sigorta, prim üretiminde 2024 yılında 100 milyar TL barajını aşarken, net kârını hayat emeklilik tarafıyla birlikte 22 milyar TL'ye çıkardı. 2 milyar TL temettü vermesi beklenen şirket, 2025'te yüzde 40 büyüme ile 140 milyar TL prim üretimi hedefliyor.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye Sigorta'nın 2024 finansal performansını değerlendirdi ve 2025 hedeflerini paylaştı. 2024'ün Türkiye Sigorta açısından rekor üretim ve rekor kârlılıkla geride kaldığını belirten Çakmak, "Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in 2024 yılı net kârı, bir önceki yıla göre yüzde 83 büyümeyle 22 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye Sigorta olarak hayat dışı toplam prim üretimimizi bir önceki yıla oranla yüzde 70 oranında artırıp 101.4 milyar TL ile rekora imza attık. Türkiye Sigorta’da pazar payımız yüzde 14’e erişirken, 11 milyon poliçe adedine ulaştık. 6 milyon müşterimiz ile milyonların sigortası olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Türkiye Hayat Emeklilik tarafında ise hayat branşında 14.3 milyar TL’lik prim üretimi ve 271.4 milyar TL BES ve OKS fon büyüklüğü ile liderliğimizi sürdürüyoruz. Bunca başarıya rağmen bizce daha yolun başındayız. Sigortalılaşma oranlarında ve sektörü büyütme konusunda daha gidecek hayli yolumuz var" dedi.

Merkez Bankası'nın faiz indirme sürecinin işlerine olumlu yansıyacağını kaydeden Çakmak, "Faizler düştüğünde otomatik olarak yatırımlar, kredi kullanımları da artıyor. Krediler açıldığında, biz kredi ürünler sattığımız için otomatik olarak işlerimize de yansıyacak" diye konuştu.

Sağlık tarafındaki büyümenin altını çizen Çakmak, "Sağlık branşında yüzde 122 büyüme ile 1 milyon sigortalıya ulaştık. Kasko ve ferdi kaza branşlarında yüzde 30’ların üzerinde bir artış yakaladık. Tarım tarafındaki prim üretimimiz yüzde 70 büyürken yüzde 61 pazar payı ile sektör lideriyiz" dedi.

Özel olarak hayata odaklandık

Türkiye'de 20. yılını geride bırakan BES'e teveccühün giderek arttığını belirten Çakmak, 2024’te BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil ve hariç liderliklerini koruduklarını kaydetti. Devlet katkısı dahil olmak üzere yüzde 67 oranında bir büyüme ile 271.4 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştıklarını aktaran Çakmak, 6.4 milyon sözleşme adedi ve 5 milyon katılımcı adedi ile yüzde 22'lik bir pazar payına sahip olduklarını paylaştı. Çakmak, 2024 yılında hayat branşına özel olarak odaklandıklarını belirterek yılı 14.3 milyar TL prim üretimi ile lider olarak kapattıklarını söyledi.

27 milyar TL hasar ödemesi

Sigortacılığın en kritik asli işlerinin başında hasar ödemesinin geldiğini belirten Çakmak, " Güçlü hasar stratejimiz, geniş eksper kadromuz ve mobil onarım ağımız ile 2024 yılı boyunca; oto tarafında 345 bin 454, oto dışı branşlarla ilgili olarak 113 bin 056 adet hasar ihbarı aldık. Oto ve oto dışında toplam 27 milyar TL hasar ödemesi yaptık" dedi.

Hisse değerinde yüzde 98 artış

Büyümenin, yükselen rakamların ve pazar paylarının şirketin borsa performansına da önemli katkısı olduğunu belirten Çakmak, "2024 yılında hisse değerinde yüzde 98 artış sağladık. BIST Temettü 25 Endeksi'ne giren tek sigorta şirketi olmak da bizim için ayrı bir gurur vesilesi" ifadesini kullandı. BES, hayat ve hayat dışı branşlarda yeni ürünleri müşterileri ile buluşturduklarını ifade eden Çakmak, "Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü'nü kuran ilk şirket olduk. Her ihtiyaca uygun 10 milyon TL'den 100 milyar TL büyüklüğe kadar 49 fonumuz ile sektördeki en geniş yelpazeli fon çeşitliliğine sahibiz" dedi.