Faiz indirimleri profesyonellerin portföy tercihlerini şekillendiriyor

Spinn Danışmanlık tarafından her ay gerçekleştirilen Piyasa Profesyonelleri Anketi (PPA), Ocak 2025’te 121 piyasa profesyonelinin katılımıyla tamamlandı. Anket sonuçları, faiz indirimleri ve küresel belirsizliklerin yatırım tercihlerini etkilediğini ortaya koydu.

Hisse senetlerinde tercihler değişiyor

BIST100, Aralık 2024’te TL bazında yüzde 7 yükseldikten sonra ocakta yatay seyrederken, hisse senetlerinde ağırlığı artır tavsiyesinin yüzde 68,4’ten yüzde 57,8’e gerilediği görüldü.

Bu düşüş hem yurtiçinde hem de yurtdışında artan belirsizliklerin daha fazla fiyatlandığını gösterdi.

TL mevduatta bekle-gör politikası

TCMB’nin faiz indirimleri ve mevduat stopajındaki artış beklentisi nedeniyle TL mevduatta nötr kal tavsiyesi devam etti. Ocakta bu oran yüzde 50,9’dan yüzde 43,8’e gerilerken, ağırlığı artır tavsiyesi 5,5 puan yükselerek yüzde 24,8’e ulaştı.

Tahvillere ilgi artıyor

TL bazlı borçlanma araçları en çok ilgi gören varlık grubu oldu.

Kısa vadeli borçlanma araçlarında ağırlığı artır diyenlerin oranı yüzde 56,1’den yüzde 60,3’e çıkarak anket tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun vadeli borçlanma araçlarında ise ağırlığı artır tavsiyesi hafif gerileyerek yüzde 48,8’e düştü.

Altına güvenli liman etkisi

Döviz bazlı enstrümanlarda nötr kal tavsiyesi hâkimiyetini sürdürse de, altına olan ilgi belirgin şekilde arttı. Altında nötr kal diyenlerin oranı yüzde 58,9’dan yüzde 43’e düşerken, ağırlığı artır tavsiyesi yüzde 22,8’den yüzde 37,2’ye yükseldi.

Bu durum, küresel belirsizliklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdiğini gösterdi.

Dövizde dikkat çeken eğilimler

Spot dolar/TL için nötr kal diyenlerin oranı yüzde 60,3 olarak korunurken, Aralık 2024’te düşen ağırlığı düşür tavsiyesi ocakta yüzde 14’ten yüzde 24,8’e yükseldi.

Döviz tevdiat hesaplarında (DTH) nötr kal tavsiyesi hafif düşerek yüzde 50,4’e gerilerken, ağırlığı düşür diyenlerin oranı yüzde 28,9’dan yüzde 33,9’a çıktı. Bu tablo, faiz indirimlerine rağmen belirgin bir dolarizasyon eğilimi olmadığını gösterdi.

Portföy dağılımındaki değişiklikler

Anketin portföy dağılımı sorusuna verilen yanıtlara göre, yurtiçi hisse senetlerinin payı üst üste ikinci ay gerileyerek yüzde 31,73’e düştü. TL mevduat, eurobond ve yurtdışı hisse senetlerinin payı azalırken, kısa ve uzun vadeli borçlanma araçları ile altının portföydeki ağırlığı arttı.