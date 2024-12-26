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Faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi?

TCMB’nin 2024 yıl son faiz kararı beklentilerin üzerinde bir indirim olarak açıklandı. Piyasalarda beklentiler 150 baz puan indirim yönünde olurken faizde indirim 250 baz puan oldu. Piyasalar ne tepki verdi?

Haber Merkezi
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Faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılı Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından yaklaşık 2 yılın ardından faiz indirimi çıktı.

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Piyasalarda yılın son toplantısında 150 baz puanlık biz faiz indirimi beklentisi hâkim olurken, dün akşam saatlerinde açıklanan 2025 yol haritası sonrasında toplantı sayısının azalmasıyla TCMB’nin dinamiklerini iyi bilen ekonomistlerin faiz indiriminin daha yüksek olabileceği söylemleri de görülmüştü.

Piyasalar faiz indirimine ne tepki verdi?

Borsa İstanbul’da yükseliş geriledi. BIST 100 endeksi yüzde 1 artıda seyrederken, faiz kararı sonrasında yüzde 0,50 primli seyre geriledi.

Banka hisselerinde yatay seyir görülürken, dolar/TL de karar sonrasında 35,25 seviyelerinden 35,20 seviyelerine geriledi.

Euro/TL’de de sınırlı bir yukarı yönlü hareket görüldü. 36,78 seviyelerinden 36,82 seviyelerine hareket ederek yatay seyre döndü.

10 yıllık tahvil faiz bileşik getirisi de yüzde 29,38 seviyesinde bulunuyor.

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