Fed Başkanı Powell ne mesajlar verecek?

Piyasalarda, dün ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ekimde yüzde 7,7 düzeyinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artış, kasımda yüzde 7,1'e gerileyerek üst üste ikinci ayında da yavaşlama kaydetti. TÜFE'deki aylık artış oranı da ekimde bulunduğu yüzde 0,4 seviyesinden kasımda yüzde 0,1'e indi.

Beklentilerin altında kalan veriler, enflasyonda en kötünün geride kaldığı umutlarını artırırken, bu akşam saat 22.00'de açıklanacak FOMC toplantısından çıkacak kararlar bekleniyor. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmelerde para politikasının seyrine dair ipuçları arayacak olan yatırımcılar, Fed üyelerinin projeksiyonlarını içeren nihai faiz oranına ilişkin grafikten de sıkılaşmanın ne kadar süreceğine dair belirsizlikleri gidermeye çalışacak.

Piyasalarda, halihazırda yüzde 3,75-4,00 bandında bulunan federal fon oranının, 50 baz puan artırılmasına yüzde 80 ile daha yüksek ihtimal veriliyor. Üyelerin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

QNB Finansinvest'in Fed öncesi piyasa notu şöyle:

Dolar endeksi geri çekilirken, dolar /TL'de etki sınırlı



Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor. Dolar endeksinin aşağı ve yukarı yönlü hareketleri dolar kuru üzerinde belirgin bir etki yaratmıyor. Dolar/TL kapanışla birlikte yüzde -0.01 düşüş gerçekleştirdi. Güne 18,57 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 18,67, en düşük 18,53 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 18,62 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 19,0 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 19,01 karşımıza çıkacaktır. 18,44 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 18,46 yeni destek olarak takip edilebilir. Destek: 18.46-18.17 / Direnç: 19.01-19.13



Paritenin seyrinde Fed'in mesajları önemli olacak



EUR/USD, ABD enflasyon verileri ile doların güç kaybetmesine bağlı olarak 1,06 olan önceki zirve seviyesini aştı. EUR/USD için günlük değişim yüzde 0.82 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,085 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,089 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,056 ve 1,041 olarak izlenebilir. Destek: 1.056-1.041 / Direnç: 1.085-1.089

Altında kısa vadeli görünüm güçlü



Ons Altın 1.813 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.712 seviyesinin de yüzde -6 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve Direnç seviyeleri için ; 1.822 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1.849 karşımıza çıkacaktır. 1.768 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1.787 yeni destek olarak takip edilebilir. Destek: 1787-1753 / Direnç: 1849-1872



Ham petrol, tepki çabası gösteriyor



Son işlem gününde yüzde 3.03 yükseliş gerçekleştiren Ham Petrol günü 75.39 seviyesinden tamamladı. Bir önceki direnç seviyesi olan 74,7 geçildi. 77,13-78.57 seviyeleri yeni dirençler olarak takip edilebilir. Destekler ise 74,04-72,11 seviyeleridir. Son kapanışla birlikte RSI değeri arttı,varlık henüz aşırı alım veya satım bölgesine girmedi. Ham Petrol için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 83,83 ve 96,76 seviyelerinde hareket ediyor. Destek: 74.04-72.11 / Direnç: 77.13-78.57