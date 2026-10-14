Fed iyimserliği Fransa’yı taşıdı: CAC 40 haftanın zirvesinde

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Fransa'da CAC 40, ABD enflasyon verisi öncesi Fed'den gelen güvercin sinyallerle çarşamba günü toparlandı. Önceki seanstaki kayıplarını geri alan endeks, %0,4 yükselişle 7.858 puana çıkarak son bir haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Fed'den güvercin sinyal

New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamaları yükselişte etkili oldu. Williams bu yıl bir faiz artırımının daha gerekebileceğini söylerken, 2027'de ek artırımlara ihtiyaç olmayabileceğinin sinyalini verdi ve Fed'in enerji ile yapay zeka kaynaklı fiyat şokları karşısında enflasyondaki temel eğilime odaklanması gerektiğini belirtti.

Avrupa'da ise dikkatler Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) çevrildi. Başkan Christine Lagarde ile birlikte Elderson, Buch ve Schnabel'in vereceği mesajların piyasalar tarafından yakından izleneceği ifade ediliyor.

Endekste yükselişe teknoloji ve lüks şirketleri öncülük etti. ASML'nin kar ve gelirde beklentileri aşması ve dördüncü çeyrek için iyimser satış tahmini açıklaması sonrası STMicroelectronics %1,6 prim yaptı. LVMH'nin Çin'deki zayıf talep nedeniyle organik büyümenin yavaşladığını açıklamasına rağmen, lüks tarafta LVMH %1,9, Hermes %2,3 ve Kering %1,5 yükseldi.