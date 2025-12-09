Fed kararı öncesinde altın fiyatları düşüşte: İşte 9 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 5.733 TL, ons altın ise 4.194 dolar seviyesinde başladı. Fed’in faiz indirimine dair beklentiler sürse de fiyatlarda zayıf bir seyir öne çıkıyor.

Uzmanlar, piyasada “beklentiyi al, gerçekleşince sat” davranışının etkisinin görülmeye başladığını belirtiyor.

Ayrıca Fed Başkanı Powell’ın daha sert bir tonda konuşabileceğine yönelik tahminler de altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sınırlıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 9 Aralık 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.738,82 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.518,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.035,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.923,41 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.919,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.099,35 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.192,97 dolar