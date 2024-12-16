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Fed kararına dolar ne tepki verir?

ING ekonomisti, “Fed'in bu hafta güvercin bir sürpriz yapması için çok az neden var gibi görünüyor ve doların desteklenmeye devam ettiğini görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Fed kararına dolar ne tepki verir?
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Dolar, geçen hafta önemli ölçüde yükseldikten sonra, Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz indirimi kararı öncesinde düşüşe geçti.

Ancak ING, özellikle geçen hafta Euro Bölgesi, İsviçre ve Kanada'daki faiz indirimleri ve ABD ekonomisi için sağlam bir görünüm göz önüne alındığında, herhangi bir düşüşün sınırlı olmasını bekliyor.

ING'den Chris Turner, “Fed'in bu hafta güvercin bir sürpriz yapması için çok az neden var gibi görünüyor ve doların desteklenmeye devam ettiğini görüyoruz” dedi.

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