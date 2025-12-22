  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Fed'den kripto firmaları için 'yeni hesap türü' hazırlığı
Takip Et

Fed'den kripto firmaları için 'yeni hesap türü' hazırlığı

Amerikan Merkez Bankası (Fed), fintek şirketleri ve kripto firmalarının tam master hesap statüsü olmadan merkez bankası takas hizmetlerine erişmelerini sağlayacak önerilen "ödemeli hesaplar" hakkında kamuoyunun görüşlerini topluyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fed'den kripto firmaları için 'yeni hesap türü' hazırlığı
Takip Et

Vali Christopher Waller, bu "temel" hesapların sadeleştirilmiş incelemeler yoluyla yeniliği desteklediğini savunurken, Vali Michael Barr ise kara para aklamayla mücadele (AML) endişeleri gerekçesiyle görüş ayrılığına düştü.

Hesaplar, bakiye sınırlamaları ve Fed kredisi veya faizine erişim olmaması gibi kısıtlamalar taşıyacak. Öneri, 2026'nın dördüncü çeyreğinde devreye alınmayı hedefliyor. Görüş toplama süreci, yayım tarihinden itibaren 45 gün sonra sona erecek.

Japonya’da 10 yıllık tahvil faizi 26 yılın zirvesindeJaponya’da 10 yıllık tahvil faizi 26 yılın zirvesindeFinans

 