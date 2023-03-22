Fed kritik faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın kilitlendiği faiz kararını açıkladı. FOMC, beklentiler dahilinde politika faizinde 25 baz puan artırıma gitti ve faizi yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Böylelikle Fed, aralıksız 9. kez faiz artırırken, faizi 16 yılın zirvesine çıkarmış oldu. Bankacılık krizi sonrası Fed'in nasıl bir aksiyon alacağı merak ediliyordu.

Fed Başkanı Powell, TSİ 21:30'da bankacılık krizi ve para politikasına ilişkin mesajlari izlenecek.

Karar sonrası; dolar endeksi 102,3 seviyesine gerilerken, Euro/Dolar 1.0840 seviyesinde yer aldı.

Fed faiz kararı sonrasında ons altında yükseliş hızlandı, fiyat yüzde 1,3 artışla 1966 dolar seviyesini test etti.

FOMC'den güvercin mesaj

Faiz toplantısı sonrası açıklama şöyle: Son göstergeler, harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ediyor. İstihdam kazanımları son aylarda arttı ve sağlam bir hızla ilerliyor; işsizlik oranı düşük kaldı. Enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor.

ABD bankacılık sistemi sağlam ve dayanıklıdır. Son gelişmelerin hane halkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarıyla sonuçlanması ve ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir. Bu etkilerin boyutu belirsizdir. Komite, enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam etmektedir.

Komite, uzun vadede yüzde 2 oranında maksimum istihdam ve enflasyon elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefleri desteklemek için Komite, federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 4-3/4 ila yüzde 5'e yükseltmeye karar verdi. Komite, gelen bilgileri yakından izleyecek ve para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirecektir. Komite, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye döndürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmek için bazı ilave politika sıkılaştırmalarının uygun olabileceğini tahmin etmektedir. Kurul, hedef aralıkta bundan sonraki artışların boyutunu belirlerken para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının iktisadi faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeleri, ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacaktır. Ayrıca Komite, daha önce duyurulan planlarında açıklandığı gibi, Hazine menkul kıymetleri ve kurum borcu ve kurum ipoteğine dayalı menkul kıymetlerdeki varlıklarını azaltmaya devam edecektir. Komite, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda kararlıdır.

Komite, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüme yansımalarını izlemeye devam edecektir. Komite'nin hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, Komite para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Komite'nin değerlendirmeleri, işgücü piyasası koşullarına ilişkin okumalar, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki bilgileri dikkate alacaktır.

Fed'in makroekonomik projeksiyonları

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri bu yıl ve gelecek yıl için GSYH tahminlerini aşağı yönde revize ettiler.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2023 yılı GSYH beklentisi yüzde 0,5'den yüzde 0,4'e, 2024 yılı için yüzde 1,6'dan yüzde 1,2'ye indirdi. 2025 yılı için beklenti yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a revize edildi.

Fed yetkilileri uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde tuttu.

ABD ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 2,7 büyüdü. GSYH ile ilgili final sonuçları 30 Mart'ta açıklanacak.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

Faize ilişkin medyan tahminler değişmedi

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu yıl için medyan faiz tahminleri değişmezken, gelecek yıl için yükseltildi.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl için medyan faiz tahmini yüzde 5,1 olarak kalırken, gelecek yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkarıldı. Yetkililer, 2025 yılı için tahminlerini yüzde 3,1 olarak korudu.

Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde kaldı.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

2023 yılı GSYH beklentisi %0,4 (Önceki %0,5)

2024 yılı GSYH beklentisi %1,2 (Önceki %1,6)

2023 yılı işsizlik oranı beklentisi %4,5 (Önceki %4,6)

2023 yılı PCE beklentisi %3,3 (Önceki %3,1)

2024 yılı PCE beklentisi %2,5 (Önceki %2,5)