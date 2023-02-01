Fed sonrası altın fiyatlarını ne bekliyor?

Şenay ZEREN

Piyasalar, veri gündemi açısından oldukça yoğun bir haftanın içerisinde bulunuyor. Yarın açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararı önemli olurken; cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisinin de yön belirleyici olması bekleniyor.

Haftanın en kritik gündemi olan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını açıklamasına ise saatler kaldı. Faiz kararından daha çok, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar önemli olacak. Powell’ın konuşmasında ileriki süreçte izleyecekleri faiz politikasıyla ilgili ipuçları aranacak. Fed’in faiz kararı Türkiye saati ile bu akşam 22:00’de; Başkan Powell’ın konuşması ise 22:30’da gerçekleşecek.

Fed’in bu toplantıda şahin tavrından uzaklaşması beklenirken; para piyasalarındaki fiyatlamalara bakıldığında Fed’den 25 baz puan faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bankadan bundan sonraki iki toplantıda da 25’er baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve yılın sonunda da faiz indirimlerine başlaması genel beklenti içerisinde yer alıyor. Özellikle Powell’ın yapacağı konuşmada, bu beklentileri destekleyecek mesajlar aranacak.

Altın, hangi karardan nasıl etkilenir?

Beklendiği gibi Fed’in şahin tondan uzaklaşması halinde, bu durum piyasalar tarafından fiyatlandığından sert hareketler beklenmezken, bu altın fiyatlarını destekleyebilir. Güvercin bir Fed görülmesi halinde, dolar varlıklarında güç kaybı, ABD tahvil faizlerinde düşüş ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş yaşanabilir. Piyasalar şahin bir Fed ile karşılaşılırsa da, dolar varlıklarında güçlenme, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve altın fiyatlarında ise baskılanma görülebilir.

Altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı, Fed öncesi dar bantta hareket ediyor. Sarı maden bugün içerisinde 1923 dolar ile 1929 dolar seviyeleri arasında işlem görürken; saat 12:00 itibarıyla yüzde 0,14 oranında düşüşle 1925 dolarda bulunuyor.

Ons altın, 26 Ocak’ta 1949 dolara yükselerek geçtiğimiz 9 ayın en yüksek seviyesini görmüştü.

Ons altın fiyatı ve dolarTL'nin değeri üzerinden hesaplanan gram altın fiyatı, kritik günde düşüş eğilimli hareket ediyor. Gram altın, bugün en yüksek 1171 lirayı, en düşük 1163 lirayı görürken; saat 12:00 itibarıyla yüzde 0,11 düşüşle 1164 liradan alıcı buluyor. Bugün Fed’den gelecek mesajlar sonrası ons altının hareketine göre, gram altın da yönünü bulacağı öngörülüyor.

Gram altın tarihi zirvesini geçtiğimiz perşembe günü 1178 lira seviyesine yükselerek kırmıştı.

Yılın ikinci yarısında altında yeni rekorlar görülebilir

Emre Çayırlı - Trive Yatırım Araştırma Müdürü

Altın fiyatları geçen hafta 9 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından ve bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısı öncesinde 1900 doları yeniden test etti ve ocak ayı zirvesine göre neredeyse 50 dolarlık bir düzeltme yaptı. Kasım ayından bu yana, Fed’in agresif para politikası duruşunun yumuşadığına dair değişen beklentilerle 330 dolardan fazla değer kazanan ons altın fiyatı, bu hafta yapılacak olan merkez bankaları (Fed, ECB ve BoE) toplantılarından sıkı para politikalarına devam mesajı verilmesiyle değer kaybedebilir.

Merkez bankalarının mesajları altın fiyatlaması açısından önemli

Bununla birlikte, Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısında şahin bir söylem benimsemesi de piyasadaki beklentileri değiştirebilir ve dolar endeksinin yeniden kuvvetlendiği bir döneme girebiliriz. Merkez bankalarının enflasyon beklentileri konusunda vereceği mesajlar, para politikaların seyri ve altın fiyatlaması açısından oldukça önemli olacaktır.

Altının fiziki talebine artış bu yıl da sürebilir

Kısa vadeli hareketler için para politikası kararları beklenirken, uzun vadeli beklentiler yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Yükselen faiz oranlarından kaynaklanan ters rüzgarlara rağmen altının 2022'deki fiziki talebinde görülen artış bu yıl da sürebilir. ABD dolarında devam eden zayıflık, artan durgunluk riskleri ve yükselen jeopolitik risk, 2023'te altın için sağlam bir zemin oluşturuyor. Özellikle yılın ikinci yarısında merkez bankalarının faiz artışı süreci sonlandırmaya başlaması durumunda, altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi 2070 doları da geçebilir.

Gram altında 1120 TL seviyesi önemli

Bu kapsamda kısa vadeli hareketler için gram altında 1120 TL seviyesi, yükseliş trendinin de geçtiği bölge olması bakımından kuvvetli bir destek konumunda bulunuyor. Ons altın tarafında ise, 1855 dolar seviyesi yaşanabilecek düzeltmelerde orta ve uzun vadeli hareketler için destek seviyesi olarak izlenebilir.