Fed sonrası piyasalar

Şenay ZEREN

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentileri dahilinde politika faizini 25 baz puan yukarı çekti. Böylelikle banka, faizi yüzde 4,75 - yüzde 5,00 aralığına yükseltti ve politika faizi geçtiğimiz 16 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) karar metninde ‘güvencin’ mesajlar yer alırken, faiz artışlarına devam sinyali verildi. Önceki toplantıdaki açıklamada 'Devam eden faiz artırımları'na atıf bugünkü yapılan açıklamada yer almadı ve 'Belki bir faiz artırımı daha gerekli olabilir' ifadesi kullanıldı. Banka, ABD bankalarının sağlam bir görünümde olduğuna vurgu yaptı ve gelişmelerin büyüme üzerindeki etkilerinin değerlendirileceğinin altını çizdi.

Fed Başkanı Powell toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında, faiz politikasının makro sonuçlara odaklandığını belirtirken, "Fed üyeleri bu yıl faiz indirimi öngörmüyor" dedi. Başkan Powell, ayrıca enflasyonun hala çok yüksek ve işgücü piyasası sıkı olduğunu belirtti. Powell, ABD bankalarıyla ilgili mevduatlar güvende olduğunu söyledi ve "Münferit bankacılık sorunları bankalara olan güveni sarsabilir" şeklinde kaydetti.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Fed'in piyasalara verdiği mesajlar sonrası ABD borsaları pozitif bir seyir izlerken; sonrasında negatif tarafa yöneldi ve ortalama yüzde 1,6 düşüş gösterdi. Ancak vadeli işlemler bu sabah yeniden artıda. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in sözlerinin dün akşam satış bahanesi olarak kullanıldığı görüldü. Yellen tüm banka mevduatlarına garanti verilmeyeceği, FDIC'nın mevduat sigorta limitinin şu an için artırılmayacağını söyledi.

Dolar endeksinde kayıp Fed sonrası hızlanırken, dünkü işlemlerde 103 seviyesinin üzerinden 102 sınırına kadar geriledi. Bugün ise saat 09:06 itibarıyla yüzde 0,32 oranında düşüşle 102,07'de hareket ediyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi, dünkü işlemlerde yüzde 3,55’ten yüzde 3,43’e kadar gerilerken; bugün ise aynı seviyelerde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,16 seviyesinden yüzde 3,91'e kadar düştü. Şu dakikalarda yüzde 3,88 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/Dolar paritesi ise açıklamalar sonrası hızlı yükselirken, 1,0912’ye kadar tırmandı. Parite bu sabah 1.0911 seviyelerinde.

Ons altın fiyatları, Fed'in kararı sonrası 1946'dan 1966 dolara yükseldi. Ons altın, Başkan Powell'ın mesajlarıyla 1978 dolara çıkarken; Powell'ın bu yıl faiz indirimi öngörmediklerini ifade etmesi sonrası 1961 dolara kadar geri geldi. Sarı metal, bugün en yüksek 1980 doları görürken; şu sıralarda 1970 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatı da ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle 1200 liraya kadar değer kazandı. Saat 09:12 itibarıyla yüzde 0,53 yükselişle 1211 lirada alıcı buluyor.

Ons gümüş fiyatı, yüzde 3 artarak 23,06 dolar seviyesini gördü.

Brent petrol fiyatı, mesajlar öncesi 76,17 dolarda işlem görürken, sonrasında 77,75 dolara çıktı. Brent petrol yeni günde yüzde 0,85 düşüşle 76,07 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Bitcoin fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, Fed'in mesajlarıyla ilk tepki olarak 28 bin 948 dolara yükseldi. Powell sonrası popüler kripto para birimi, yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 26 bin 665 dolara kadar düştü. Bitcoin yeni günde ise, yüzde 1,27 değer kazancıyla 27 bin 712 dolarda hareket ediyor.

Ethereum da Bitcoin’e eşlik ederek dalgalı bir seyir izledi. ETH, 1800 doların üzerini gördükten sonra 1714 dolara düştü. Böylelikle kayıp yüzde 4'ü aştı. Şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yüzde 1,24 yükselişle 1753 dolarda bulunuyor.

Dolar/TL ise karar öncesi 19,0349 TL’de hareket ederken; şu dakikalarda yatay seyrini koruyor. Kur 19,04 seviyelerinde.

Euro/TL de 20,5600 seviyesinden 20,7873 seviyesine kadar çıktı. Euro kuru bu sabah ise 20,82 liradan el değiştiriyor.

Fed neden güvercin çizgiye döndü?

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Fed güvercin bir çizgiye döndü. Bunun gerekçesi Powell’ın “Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler daha sıkı kredi koşullarını beraberinde getirecek ve bununda ekonomik sonuçları olacak” cümlesinde saklı. Bu değerlendirme karar metninde de yer bulmuş.

ABD Merkez Bankası sıkılaşacak kredi koşullarının var olan ekonomik durgunluğun süresini uzatacağını ve ilave 25 BP’dan öte faiz artırımlarına gerek kalmayacağını düşünüyor.

2024 büyüme tahminin yüzde 1,6’dan 1,2’ye revize edilmesi ise durgunluk sonrası süreçte büyümenin ılımlı bir tonda gelişeceği beklentisini yansıtıyor.

Bardağın dolu tarafı Fed’in bankacılık krizinin hissedilir bir resesyona neden olmasını beklemeyişi.

Tahvil piyasası fiyatlamaları da bu görüşü destekliyor.

Fed karar metninin değerli metaller üzerinde destekleyici olmasını borsalar adına ise nötr etki göstermesini bekleyebiliriz.

Şu anda projektörler Fed’e dönük olduğu için karar sonrası doların diğer para birimlerine karşı değer kaybettiğine şahit olduk.

Ancak bunun kalıcı arkası gelecek bir harekete dönüşmesi kolay değil.

Bir süre sonra diğer merkez bankalarından da benzer açıklamalar görmemiz kuvvetle muhtemel.

Faiz artırımları devam eden kümülatif bir boyutta olmayacak

Enver Erkan - Dinamik Yatırım Başekonomisti

Fed'den 25 baz puan artış gelirken, bankanın ekonomik projeksiyon revizyonları ve politika açıklamasındaki değişiklikler itibariyle yüksek enflasyona karşı teyakkuzda olunmaya devam edildiğini, diğer yandan bankacılık risklerinin de izlendiğini gösterdi.

Öncelikli olarak; "Komite, hedef aralığında devam eden artışların devam edeceğini tahmin ediyor" yerine "Komite bazı ek politika sıkılaştırmalarının uygun olabileceğini tahmin ediyor" cümlesi Fed açıklamasına yerleştirilmiş. Bu da faiz artırımlarının devam eden kümülatif bir boyutta olmayacağını, daha çok şu ana kadar tamamına yakını oluşturulmuş bir sıkılaşmanın ek adımı olacağını gösteriyor.