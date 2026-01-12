Fed soruşturması güvenli liman talebini artırdı

ABD’li savcıların Fed Başkanı Jerome Powell hakkında yürüttüğü soruşturma, piyasalarda güvenli limanlara yönelişi tetikledi.

InTouch Capital Markets Kıdemli Döviz Analisti Sean Callow’a göre, bu süreçte özellikle altın ve İsviçre frangı ön plana çıktı.

Callow, Powell’ın kayda alınmış açıklamasının, Federal Rezerv’in kendi yetki alanını savunmaya hazır olduğunu net biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Birçok analistin, ABD’de yönetişimle ilgili endişelerin dolar üzerindeki etkisini sınırlı gördüğünü ifade eden Callow, Başkan Donald Trump’ın Fed’e yönelik saldırılarının çok sayıda yatırımcının güvenini sarstığını vurguladı.

Callow, Trump’ın ağustos ayında Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook’u hedef almaya başladığı dönemde altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişin hatırlanması gerektiğini söyledi. Bu örneğin, mevcut gelişmeler karşısında yatırımcıların neden güvenli liman varlıklara yöneldiğini gösterdiğini ifade etti.