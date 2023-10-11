Fed tutanakları: Belirsizlik temkinli duruşa yöneltti

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 19-20 Eylül'de gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarına göre, finansal piyasaların durumunu tahmin etmekteki güçlükler, potansiyel petrol fiyatı şokları ve işçi sendikalarının grevlerinin etkisi de dahil olmak üzere ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin belirsizlik, Fed yetkililerini temkinli bir duruşa itti.

Ancak, bu temkinli duruşa karşın Fed'in politika faizinde daha fazla artışa ihtiyaç olup olmayacağı konusunda tartışmalar devam etti.

Tutanaklarda, "Katılımcıların büyük çoğunluğu ekonominin gelecekteki gidişatını oldukça belirsiz olarak değerlendirmeye devam etti" ifadelerine yer verilirken, Fed'in faizleri sabit tutmayı kabul ettiği, ancak 12'ye 7'lik çoğunluğun yeni projeksiyonlarda enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine dönmesini sağlamak için yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha ihtiyaç duyulabileceğini belirttiği vurgulandı.

Tutanaklara göre, veri oynaklığı ve önceki istatistiki açıklamalara yapılan revizyonlar, nötr faiz oranı, piyasalar tarafından yükseltilen "reel" oranların etkisi ve daha sıkı kredinin nihayetinde iş dünyasının borçlanmasını ve harcamalarını ne ölçüde engelleyeceği gibi temel parametrelerin belirlenmesi gibi ekonominin değerlendirilmesinde bir dizi sorun oluştu.

Tutanaklarda, tüm bunların "uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını belirlemede dikkatli bir şekilde ilerleme durumunu desteklediği" belirtildi ve "katılımcıların genel olarak risklerin daha iki taraflı hale geldiğine karar verdiği" kaydedildi.

Tutanaklara göre küresel emtia piyasaları ve güçlü konut piyasası daha yüksek enflasyona yol açabilirken, daha sıkı finansal piyasalar, yavaşlayan küresel büyüme ve son dönemde yaşanan işçi grevleri ekonomik büyüme ve istihdam için risk oluşturuyor.

Politika yapıcılar, enflasyonun %3'ün oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle hala "yapılacak işler" olduğu konusunda hemfikir olsalar da tutanaklar, faiz artışlarında çok ileri gidilmesi ve faaliyetlerin şirketlerin çok sayıda işçiyi işten çıkarmasına neden olacak kadar yavaşlaması risklerine ilişkin endişelerin arttığını gösterdi.

Fed yetkilileri, son 19 aydaki agresif faiz artışlarına rağmen ekonominin istikrarlı performansının, enflasyon 2022 ortalarında görülen zirvelerden düşerken bile işsizliği düşük tuttuğunu söyledi.