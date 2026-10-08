Fed tutanakları sonrası piyasalar: Uzmanından faiz, enflasyon ve siyaset üçgeninde kritik analizler

Dr. Gözde Sarak, Fed’in son üç aylık patikasının doğrudan enerji fiyatları ve açıklanan makroekonomik verilerle şekillendiğini belirtti. Yaz başında piyasaların faizlerin sabit kalmasını beklediğini hatırlatan Dr. Sarak, eylül ayında petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması ve güçlü verilerin gelmesiyle enflasyonun kalıcı olacağı endişesinin arttığını ifade etti. Bu süreçte Fed’in 16 Eylül’de Temmuz 2003’ten bu yana ilk kez faiz artışına gittiğini aktaran Dr. Sarak, petrolün eylül sonunda tekrar tırmanmasıyla ekim ayında ikinci bir faiz artırımı ihtimalinin %70’lerin üzerine çıktığını, ancak ekim başında açıklanan PCE fiyat endeksinin beklenti altında kalması ve istihdam artışının 29 bin kişiyle sınırlı kalması sonucu ekim artırım ihtimalinin %20’nin altına gerilediğini vurguladı.

Tutanaklardaki risk yönetimi ve 'nötr faiz' detayı

Yayımlanan Fed tutanaklarını inceleyen Dr. Sarak, Fed'in faiz artırma eğilimini koruduğunu, katılımcıların tamamının eylüldeki artırımı desteklediğini ve çoğunluğun yıl sonuna kadar bir artırım daha yapılmasını uygun bulduğunu dile getirdi. Yüksek faiz patikasının enflasyonu önlemek adına bir risk yönetimi adımı olarak görüldüğünü belirten Dr. Sarak, tutanaklardaki önemli bir detaya dikkat çekti. İki üyenin nötr faiz tahminini yukarı çektiğini aktaran Dr. Sarak, bunun gerekçelerinden biri olarak yapay zeka yatırımlarının talebi arzdan daha hızlı büyütmesini gösterdi. Dr. Sarak, nötr faizin yükselmesi durumunda mevcut %4’lük politika faizinin göründüğünden daha gevşek bir anlama gelebileceği uyarısında bulundu.

Ekim pas geçilebilir: Faiz artırımı aralık ayına kayıyor

Ekim ayında bir faiz artırımı yapılması ihtimalinin yaklaşık %17 seviyelerine kadar düştüğünü ve Goldman Sachs dahil dev kurumların beklentilerini aralık ayına kaydırdığını belirten Dr. Sarak, Fed cephesinde bir faiz artırımının daha masada olduğunu ancak bunun ekim yerine aralık ayında gerçekleşme olasılığının öne çıktığını beyan etti.

Beyaz Saray ile Fed arasındaki görüş ayrılığı belirginleşiyor

Süreç içerisinde Beyaz Saray ile Fed arasındaki yaklaşım farkının daha da görünür hale geldiğine işaret eden Dr. Sarak, ABD Başkanı Trump’ın eylül artırımının ardından Fed’i eleştirdiğini ve yüksek faizlerin ekonomiye enflasyondan daha fazla zarar verdiğini dile getirdiğini hatırlattı. ABD Hazine Bakanı Scott Besent’in ise enerji kaynaklı fiyat baskıları geriledikçe enflasyonun hedefe yaklaşacağı ve uzun vadeli faizlerin düşeceği yönündeki açıklamalarını aktaran Dr. Sarak, Fed ile yönetim arasındaki bu çelişkilerin seyrinin ve hangi tarafın haklı çıkacağının 28 Ekim öncesinde açıklanacak olan enflasyon verisiyle yeniden netleşeceğini vurguladı.