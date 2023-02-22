Fed tutanakları yayımlandı: Birden fazla üye 50 baz puanı destekledi

ABD Merkez Bankası (Fed) şubat başındaki faiz kararına ilişkin toplantı tutanaklarını paylaştı.

Tutanaklarda kişi sayısı belirtilmeyerek, Fed üyelerinin bir kısmının 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında 50 baz puan faiz artırımı istediği bilgisi yer aldı.

Katılımcıların çoğu ise faizin 25 baz puan artırılmasına karar verdiler.

FOMC tutanakları, 25 baz puan artırıma karar veren katılımcılarin 25 baz puan artırımın yetkililere gelecekteki faiz patikasını değerlendirirken riskleri dengeleme imkanı vereceğini savunduklarını gösterdi.

Katılımcıların tamamı sınırlayıcı politikanın enflasyon yüzde 2 orta vadeli hedefine sürdürülebilir bir patikada getirilene kadar devam etmesi gerektiğini vurguladılar. Enflasyonun son 3 ayda hafiflediğini belirten katılımcılar, ancak enflasyonda düşüş yönünde daha fazla ilerleme görmeye ihtiyaç dulduklarını da belirttiler.

Gevşek finansal şartların daha sıkı politika gerektirebileceğini ifade eden katıımcılar, ekonomik görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu da belirttiler.

Tutanaklarda, "Sıkı iş gücü piyasası, Çin ekonomisinin yeniden açılması ve Ukrayna'daki savaş enflasyonu yüksek tutan riskler" ifadelerine yer verildi.

Birkaç katılımcı, ABD borçlanma tavanınınyükseltilmesinde gecikmenin finansal sistem ve ekonomiye yönelik ciddi risk yaratabileceği de ifade etti.

Tutanaklar, Fed uzmanlarının bu yıl ABD ekonomisinde bir resesyon yaşanmasının akla yatkın, olası göründüğünü ifade ettiklerini de ortaya koydu.