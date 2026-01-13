  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Fed'e yönelik tehditler, ABD Hazinelerinin risk primini yükseltebilir
Takip Et

Fed'e yönelik tehditler, ABD Hazinelerinin risk primini yükseltebilir

BNY Mellon Piyasa Stratejisti John Velis, ABD hükümetinin Fed'e yönelik tehditlerinin yarattığı durumun uzaması veya daha da karmaşıklaşması halinde, ABD Hazinelerinin risk priminin yükselebileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fed'e yönelik tehditler, ABD Hazinelerinin risk primini yükseltebilir
Takip Et

Velis, 10 yıllık ABD Hazinesi üzerindeki vade primi'nin (yatırımcıların uzun vadeli bir tahvil tutmak için kısa vadeliye kıyasla talep ettiği ek getiri) Ekim ortasından bu yana yavaş yavaş yükseldiğini belirtti.

Mevcut 80 baz puanlık primin, son on yılda görülen en yüksek seviyeler arasında olduğunu ancak "merkez bankasının bağımsızlığı ve güvenilirliğinin aşındığı görülürse daha da artabileceğini" ifade etti.

Japon borsası genel seçim söylentilerini rekorla karşıladıJapon borsası genel seçim söylentilerini rekorla karşıladıFinans

 