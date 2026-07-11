FedEx finansal yapısını güçlendiriyor: 4,15 milyar dolarlık borç geri alım süreci kesinleşti

Yüksek borçluluk oranlarını aşağı çekmek ve bilanço yapısını optimize etmek amacıyla stratejik bir sermaye yönetimi yürüten FedEx, 19 farklı tahvil serisini kapsayan geniş çaplı bir geri alım operasyonunu devreye aldı. Haziran ayının ilk gününde tamamlanan yük taşımacılığı iştirakinin bölünme süreci, ana şirkete yaklaşık 4,1 milyar dolarlık nakit temettü girişi sağlamıştı. Bu operasyonel kaynak, eldeki likidite rezervleri ile birleştirilerek doğrudan finansal maliyetleri düşürmeyi hedefleyen borç azaltma programına aktarıldı.

Yatırımcılara sunulan nakit ihale teklifinde, referans kabul edilen devlet tahvilleri üzerindeki sabit getiri oranları baz alınarak nihai fiyatlandırma şartları oluşturuldu. Belirlenen erken başvuru süresi içinde tahvillerini şirkete iade etmeyi kabul eden yatırımcılara, anapara bedeline ek olarak önceden taahhüt edilen erken teslim primleri de ödenecek.

Yatırımcı talebi şirket bütçesini aşınca sınırlamaya gidildi

Tahvil sahiplerinin geri alım programına gösterdiği ilgi, şirketin bu operasyon için ayırdığı 4,15 milyar dolarlık maksimum harcama limitinin üzerine çıktı. Bu durum karşısında, daha önce ilan edilen öncelik sıralaması kriterleri devreye sokularak özellikle 2044 ve 2065 yılları arasında vadeleri dolacak olan uzun dönemli ve yüksek kupon ödemeli tahvillerin alımına öncelik verildi. Toplam bütçe sınırına ulaşıldığı için kritik eşikte yer alan 2044 vadeli tahvillerde yaklaşık yüzde 41,3 oranında kısmi alım gerçekleştirilirken, listenin alt sıralarında kalan diğer tahvil serilerinde ise alım işlemleri tamamen durduruldu.

Kabul edilen senetlerin finansal takası ve birikmiş faiz ödemeleri önümüzdeki günlerde tamamlanarak hak sahiplerine aktarılacak. Geleceğe yönelik faiz yükünü azaltarak şirketin kredi notu görünümlerini desteklemesi beklenen bu hamle sonrasında, bütçe sınırı dışında kalan veya kabul görmeyen tahviller yatırımcılara iade edilecek.