Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişe arttı: New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,79 azalarak 38.831,89 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1 azalışla 5.230,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 kayıpla 16.057,11 puana indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikasından kaynaklanan belirsizlikler sürerken pay piyasaları, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerle yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

Trump'ın, geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz oranlarını düşürmekte geç kalmakla eleştirmesi, Bankanın bağımsızlığı konusunda endişelere yol açmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesi için defalarca çağrıda bulunmasına karşın Fed yetkilileri tarifeler nedeniyle belirsizliklerin arttığına işaret ederek temkinli bir yaklaşım izleyeceklerinin sinyalini vermişti.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de cuma günü yaptığı açıklamada, Trump ve ekibinin Fed Başkanı Powell'ı kovmanın bir seçenek olup olmadığını inceleyeceğini ifade etmişti.

Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri, ABD varlıklarına yönelik halihazırda tarife politikası nedeniyle azalan yatırımcı güvenini daha da sarsılmasına neden oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,38 seviyesine yükselirken, dolar endeksi yüzde 1'in üzerinde azalışla 98,1 değerine geriledi.

Öte yandan Pekin yönetimi, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında gümrük vergisi artışı getirdiği ülkelerle müzakerelerde tarife muafiyeti karşılığında Çin ile ticareti sınırlama baskısı yaptığına ilişkin iddialar nedeniyle Washington yönetimine tepki gösterirken, tarifelere ilişkin endişeler de ön planda kalmaya devam ediyor.

Analistler, tarifeler konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin haber akışının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Ayrıca ABD'nin başkenti Washington'da bu hafta düzenlenecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları'ndan çıkacak mesajların da yatırımcıların odağında olacağını dile getiren analistler, makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Tesla, IBM, Alphabet gibi teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanacak bilançolarının da izleneceğini aktardı.