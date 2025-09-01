  1. Ekonomim
Fed'in bağımsızlığının korunması doları nasıl etkiler?

Dolar yatırımcıları, ABD mahkemelerinin eski Başkan Trump'ın Fed'e yönelik müdahalelerini engellemesi halinde rahat bir nefes alabilir.

Commerzbank ekonomisti Thu Lan Nguyen'e göre, Fed'in bağımsızlığının korunması doların değer kazanmasına yol açabilir.

Nguyen, Cuma günü Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasını engellemek için açtığı geçici tedbir davasının duruşmasının kararsızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Trump'ın Cook'u görevden alma gerekçelerinin hukuken geçerliliğinin sorgulanabilir olması nedeniyle bir yenilgiyle karşılaşma ihtimali yüksek görünüyor. Mahkemenin Cook'un görevden alınmasına karşı bir karar vermesi ve Fed'in bağımsızlığının sağlam kalması durumunda doların değer kazanabileceği öngörülüyor. Ancak, mahkemenin nihai kararı henüz açıklanmadı ve Nguyen, Trump'ın aleyhine bir kararı kabul etmesinin "kesinlikle garanti olmadığını" da vurguladı.

