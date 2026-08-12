Fed'in enflasyon sınavı öncesi Euro Bölgesi tahvillerinde yatay seyir

Avrupa ekonomisinin lokomotifi konumundaki Almanya'nın on yıllık devlet tahvili getirisi, dünkü kapanış seviyelerine yakın bir seyir izleyerek %3,16 civarında dengelendi. Kısa vadeli borçlanma maliyetlerinin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen iki yıllık Schatz tahvilinin getirisi de benzer bir sakinlikle %2,785 seviyesinde sabit kaldı. Bu durgun tablo, işlemcilerin küresel piyasalara yön verecek veriler açıklanana kadar bekle ve gör stratejisi izlediğini açıkça ortaya koyuyor.

Küresel piyasalarda dikkatler ABD’ye çevrildi

Piyasalarda oluşan bu durgunluğun temel nedeni, ABD’deki fiyat artış hızının küresel para politikalarını doğrudan etkileme gücünden kaynaklanıyor. Finansal aktörler, temmuz ayı enflasyon rakamlarının ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde atacağı adımları büyük ölçüde şekillendireceğini öngörüyor. Küresel fon akışını yöneten büyük kurumlar, veri tablosu netleşmeden milyarlarca Euro'luk portföylerinde yeni bir risk almak istemiyor.

Açıklanacak rakamların tahminlerin üzerinde gelmesi durumunda, dünya genelinde borçlanma maliyetlerinin yukarı yönlü ivme kazanması kaçınılmaz görünüyor. Aksine, baskılanmış ve beklentilerin altında kalmış bir enflasyon verisi ise para politikasında gevşeme sinyali olarak okunarak tahvil fiyatlarında ani ve yukarı yönlü yeni bir hareketlilik başlatabilir. Kıta genelindeki işlem hacimlerinin dip seviyelere gerilemesi, tüm finansal merkezlerin derin bir bekleyiş moduna girdiğini ve stratejik hamlelerini tamamen bu veri sonrasına ertelediğini gösteriyor.