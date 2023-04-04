Finans dışı firma net döviz pozisyonu 88 milyar dolar açık verdi

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Aralık 2022 verilerine göre varlıklar 4 milyar 313 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 4 milyar 116 milyon ABD doları arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 88.40 milyon doları olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ocak 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Aralık 2022 verilerine göre varlıklar 4.313 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 4.116 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 88.401 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Aralık 2022 dönemine göre 197 milyon ABD doları azalmıştır.

Ocak 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 3.635 milyon ABD doları, 275 milyon ABD doları, 261 milyon ABD doları ve 142 milyon ABD doları artmıştır ve sonuç olarak varlıklar 4.313 milyon ABD doları artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1.619 milyon ABD doları, 1.535 milyon ABD doları ve 962 milyon ABD doları artmıştır ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4.116 milyon ABD doları artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2022 dönemine göre 1.806 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 187 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 557 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 1.938 milyon ABD doları artmıştır.

Ocak 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 152.201 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 84.147 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 68.054 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Aralık 2022 dönemine göre 1.689 milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindedir."