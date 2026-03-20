Finans hisseleri 2020’den bu yana en kötü ilk çeyreğine gidiyor

S&P 500’de finans sektörü hisseleri yıl başından bu yana yüzde 11 geriledi. Bu düşüşle birlikte sektör, 2020’den bu yana en kötü ilk çeyreğini yaşıyor. Düşüşte, özel kredi piyasasına yönelik artan endişeler etkili oluyor.

BlackRock, Morgan Stanley ve Blackstone gibi büyük finans şirketleri, yatırımcı taleplerinin artmasıyla bazı özel kredilerde para çekme işlemlerine sınırlama getirdi. Bu durum, piyasadaki tedirginliği artırdı. Endişelerin önemli bir kısmı, bu fonların yoğun şekilde kredi verdiği yazılım sektöründeki dönüşümden kaynaklanıyor.

Uzmanlar, yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık özel kredi piyasasındaki risklerin büyük ama sistem geneline yayılacak türde olmadığını belirtirken, faiz artışlarının ardından şirketlerin genel olarak mali yapısını korumuş olması bu görüşü destekleyen bir gösterge olarak öne çıkıyor.

“Kırmızı değil, sarı alarm”

JPMorgan analistleri benzer şekilde, özel kredi kaynaklı bir krize yönelik korkuların abartılı olduğunu ifade ediyor. Doğrudan verilen kredilerin, toplam şirket borçlarının yalnızca yaklaşık yüzde 9’unu oluşturduğu belirtiliyor.

Diğer yandan bu alandaki yatırımcıların büyük kısmının kurumsal olması, ani para çıkışlarını sınırlayan bir unsur olarak görülüyor.

JPMorgan’dan Aaron Mulvihill, durumu “kırmızı değil, sarı alarm” olarak tanımlıyor. Mulvihill’e göre bu tablo, piyasadan tamamen uzak durmayı gerektirmiyor ancak daha dikkatli hareket edilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Para çekiminde sınırlama

Son yıllarda hızlı büyüyen özel kredi piyasası, son haftalarda piyasalarda gerilimin artmasıyla daha yakından izlenmeye başlandı. Blue Owl’un varlık satışı kararı ve bazı fonlarda yatırımcıların para çekme hakkının sınırlandırılması dikkat çekti.

Morgan Stanley verilerine göre, bu kredilerin yaklaşık yüzde 19’u yazılım şirketlerine verilmiş durumda olurken, banka, geri ödenemeyen kredilerin özellikle yazılım ve yapay zekâ bağlantılı alanlarda artmasını bekliyor. Bu alandaki sorunlu kredi oranı yüzde 8’e yaklaşabilir. Yazılım sektörüne verilen kredilerin önemli bir kısmının vadesi önümüzdeki yıllarda dolacak.

Düşük faiz dönemindeki krediler

Genel beklenti, piyasa genelinde büyük bir kriz yaşanmayacağı yönünde olsa da düşük faiz döneminde verilen kredilerin vadesi geldikçe risklerin artabileceği ifade ediliyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle bazı şirket hisselerinde sert düşüşler görüldü. Blue Owl hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 40, Ares Management hisseleri ise yüzde 34 değer kaybetti. BlackRock hisselerindeki düşüş ise yüzde 10 civarında.

Bazı şirketler de fonlardan para çıkışını sınırlayan adımlar attı. BlackRock, önemli bir kredi fonunda para çekme oranını yüzde 5 ile sınırlandırdı.

Goldman Sachs analistleri, kısa vadede bu fonlardan çıkışların sürebileceğini belirtiyor. Bankaya göre, sektör ilk çeyrekte net çıkış yaşayacak ve bu eğilim önümüzdeki dönemde de devam edebilir. Önümüzdeki iki yıl içinde bireysel yatırımcıların bulunduğu fonlardan toplam çıkışın yüzde 20-30’a ulaşabileceği tahmin ediliyor.