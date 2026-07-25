Finans piyasalarında değerli maden rüzgarı: Borsa düştü, altın yatırımcısını güldürdü

Geride bıraktığımız haftalık işlem periyodu, iç piyasalarda riskli varlıklar ile güvenli limanların sert bir şekilde ayrışmasına sahne oldu. Borsa İstanbul tarafında biriken satış baskısı pay piyasalarına ortalama %0,27 oranında kayıp olarak yansırken, birikimlerini döviz ve değerli metallerde tutanlar ise haftayı kazançla kapatmayı bildi. Finansal enstrümanlar arasındaki bu yön ayrışması, özellikle altın kanadında net bir ivme yarattı.

BIST 100 endeksi 14 bin puan sınırında zorlanıyor

Hafta boyunca oldukça geniş bir bantta dalgalanan BIST 100 endeksi, seans içi grafiklerde en düşük 13.875,58 puanı test etmesine karşın, yukarı yönlü ataklarda 14.228,02 puana kadar tırmanmayı başardı. Ancak bu direnç seviyelerinde kalıcılık sağlanamadı. Önceki hafta kapanışına kıyasla %0,27 oranında gerileyen borsa, kritik eşiklerin hemen altında, 13.943,87 puandan haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Yatırımcıların gözü şimdi önümüzdeki haftanın açılış seansında olacak.

Kapalıçarşı’da altın fiyatları yeni rekor seviyelerde

Yatırımcının fiziki taraftaki yoğun talebiyle desteklenen 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftayı %2,18 artışla 6 bin 185 liradan tamamlayarak haftanın yıldızı oldu. Güvenli liman arayışındaki yerli yatırımcının diğer gözdesi olan cumhuriyet altını da %1,69 oranında bir artış kaydederek 40 bin 492 lira sınırına ulaştı. Benzer şekilde, geçtiğimiz hafta sonu 9 bin 993 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise bu hafta %1,77 değer kazanarak 10 bin 170 lira seviyesine tırmandı.

Döviz kurlarında yükseliş eğilimi sürüyor

Uluslararası piyasalarda merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik şekillenen beklentiler ve makroekonomik verilerin iç piyasaya yansıması, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketleri tetikledi. Yatırımcıların küresel risk iştahını ve gelişmekte olan para birimlerine olan talebini doğrudan etkileyen bu süreçte, ABD doları haftalık bazda %0,76 oranında bir primle 47,3440 lira seviyesine tırmanarak Türk lirası karşısındaki değer kazancını sürdürdü. Euro ise küresel parite dalgalanmalarına bağlı olarak dolara kıyasla daha sakin fakat pozitif bir seyir izledi; haftalık seansını %0,31 artışla 53,8590 lira bandından sonlandırarak dış ticaret ve ithalat dengeleri açısından kritik bir kapanış gerçekleştirdi. Kurlardaki bu yükseliş eğilimi, önümüzdeki döneme ait enflasyon ve maliyet beklentileri üzerindeki baskıyı da canlı tutmaya devam ediyor.

Fon piyasasında kıymetli madenlerin mutlak üstünlüğü

Kurumsal fon yönetimlerinin de haftayı artıda kapattığı görülüyor. Haftalık değerlendirmede genel yatırım fonları %0,45 kazanç sağlarken, emeklilik fonları ise %0,41 oranında bir değer artışı kaydetti. Yatırım fonları arasında ise yatırımcısının yüzünü en çok güldüren grup, %1,78 getiri oranıyla açık ara Kıymetli Madenler Fonları oldu.