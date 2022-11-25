Finansal İstikrar Raporu: Bankaların aktif kalitesi tarihsel olarak en iyi seviyede

Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ikinci Finansal Raporu'nda öne çıkan mesajlar ve Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun raporun önsözünde yer alan açıklamaları şöyle:

*Uygulanan makroihtiyati politikalar neticesinde KOBİ, ihracat ve yatırım kredilerinin Ocak-Eylül dönemindeki net kullandırımı önceki yıla kıyasla 65 milyar TL'den 878 milyar TL'ye gelerek 12 kat artış gösterdi

*Reel sektörün finansal varlıkları, yükümlülüklerine kıyasla güçlü artışını sürdürürken; likidite, kârlılık ve borç ödeme göstergelerindeki olumlu görünüm korunmakta

*Reel sektörün net döviz açık pozisyonu 2022 yılında 32.7 milyar dolar azalarak son 12 yıldaki en düşük seviye olan 89.1 milyar dolara geriledi

*Hanehalkı ve reel sektörün finansal dayanıklılık göstergelerindeki iyileşme devam etmekte ve emsal ülkelere göre olumlu yönde ayrışmakta

*Hanehalkı TL mevduatı ve TL cinsinden finansal varlıkları belirgin düzeyde artarken, hanehalkının yabancı para mevduat tercihi azalmakta

*Güçlenen hanehalkı ve reel sektör bilançoları sayesinde, bankalar başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi iyileşmeye devam ederek sektörün TGA oranı %2.2 ile tarihsel olarak en düşük seviyesine ulaştı

*Bankaların dış borçları azalırken, güçlü yabancı para likidite tamponları ile bankaların likidite şoklarına karşı dayanıklı yapısı korunmakta

*Bankacılık başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi tarihsel olarak en iyi seviyesinde

*Son dönemde almış olduğumuz tedbirler firma ve hanehalkı bilanço dengelerini güçlendirirken, TL cinsinden varlık ve fonlama talebini artırtırdı-Kavcıoğlu

*Mevduat dağılımında TL güçlenirken, finansal sistemin yurt dışı fonlamaya bağımlılığı azalmakta-Kavcıoğlu