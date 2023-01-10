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Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışı kredilerinde KKDF oranı sıfırlandı

Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı sıfırlandı.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı sıfırlandı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre, finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF kesintisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.