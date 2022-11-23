Finansal kurumlar 'Açık Bankacılık' verilerine yöneliyor

“Experian 2022 İş Dünyası İçgörüleri” raporu, EMEA bölgesindeki tüketicilerin neredeyse yarısının (%47) finansal durumları hakkında kaygı duyduklarını ortaya koydu. Küresel tedarik zinciri aksaklıkları, jeopolitik istikrarsızlıklar ve makroekonomik belirsizliklerin ortasındaki tüketiciler, bütçelerini yönetme konusunda her zamankinden daha fazla endişeliler. Tüketicilerin %33'ü artan yaşam maliyetleriyle başa çıkabilmek için eskisinden daha fazla borçlanıyor.

Söz konusu rapor kapsamında, 7 EMEA ülkesinde (Türkiye, Danimarka, Almanya, İtalya, Hollanda, Güney Afrika ve İspanya), 587 işletme ve 3.000'den fazla tüketiciyle görüşüldü. Finansal Hizmetler ve Telekom işletmelerine odaklanılan çalışmada, bu kurumların Yapay Zekâ (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) gibi çözümlere yaptıkları yatırımlar da incelendi.

Experian EMEA ve APAC CEO'su Malin Holmberg, "Bu zorlu ekonomik ortamda, müşteri hizmetlerini iyileştirme ve içgörüye dayalı bilinçli kararlar alabilme açısından, verinin doğru kullanımının her zamankinden daha çok önem kazandığını" belirtti.

Kurumlar; kredi risk yönetim süreçlerini daha etkin hale getirmek, bireylerin ve küçük işletmelerin krediye erişimini sağlamak amacıyla, Açık Bankacılık'a yaptıkları yatırımları arttırmakta. Bu anlamda, görüş alınan kurumların yarısından fazlası (%52) Açık Bankacılık projelerinde önemli fayda görmekteler.

İşlem verileri; başvuru yapan müşterilerin kredi riski ve satın alma gücü tahminlemesinde finansal kurumlara yeni imkanlar sunuyor. EMEA’daki tüketicilerin %49'u da işlem verilerini bankacılık uygulamalarında paylaşmaya istekli – ki bu 2021 datasına göre %43’lük bir artışı ifade ediyor.

Türkiye'de de Açık Bankacılığın genişlemesinde olumlu bir ivme var. Araştırma, Açık Bankacılığın sunduğu fırsatların Türk kurumlarının %45’ini heyecanlandırdığını ortaya koyuyor. Görüşülen kurumlarım %18’i hâlihazırda Açık Bankacılığa bir şekilde yatırım yapmış durumda ve %63'ü teşkil eden kurum da yatırım yapmayı planlamakta.

Finansal Hizmetler ve Telekom şirketleri için Açık Bankacılığın faydası, kredi tahsis kararlarında kredibilite ve satın alma gücü değerlendirmelerini iyileştirmenin yanı sıra, daha uygun ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi sağlanabilmesi gerçeğidir.

İleri analitik yöntemler (Yapay Zekâ,+ Makine Öğrenimi gibi) ve Açık Bankacılık konuları, müşteri deneyimini iyileştirmek ve operasyonel süreçlerin performansını arttırmak için yatırım yapılan alanların başında geliyor. Kurumların %43'ü, risk ve dolandırıcılık modellerini daha sık aralıklarla güncelleme ihtiyacı duyduklarını, bunun da kredi riski ve satın alma gücü tahminleme süreçlerini etkilediğini söylüyor. Yine aynı işletmelerin %62'si, Yapay Zekâ ve Makine Öğreniminin mevcut iş yapış şekillerini kökten dönüştürdüğünü belirtiyor.

Malin Holmberg, "Günümüz ekonomisinin karmaşık ve belirsiz doğası, tüketiciler ve işletmeler için yeni zorluklar yarattı," diye ekliyor. "Bu engellerle mücadele edebilmek için kurumların Açık Bankacılık, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi gibi çözümlere her zamankinden daha fazla önem verdiklerini gözlemliyoruz.”

Benzer nedenlerle, kurumların analitik modellerini daha kolay geliştirebilmesine ve hızlı bir şekilde uygulamaya alıp otomatize etmelerine odaklandıklarını belirten Experian Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, bu amaçla Türkiye’de hizmete sunulan Experian Convex platformunu geliştirdiklerini ve Alternatif Veri Kaynakları ile Açık Bankacılık konusunda da Türkiye’de yeni çözümler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Mümin; kredi süreci yöneten kurumlar açısından bu tip yeni içgörü ve teknolojilere hızlı adapte olabilme kabiliyetinin rekabet, büyüme ve risk yönetimi açısından artan önemini vurguladı.