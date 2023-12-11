Finansal okuryazarlık için ‘stratejik’ eğitim

Son yıllarda finans piyasalarına hem kurumsal hem de bireyse yatırımcıların ilgisi artıyor. Artan ilgiyle birlikte yatırımcıların bilgiye olan ihtiyacı da her geçen gün artıyor. İntegral Yatırım, geçtiğimiz günlerde bireysel yatırımcılara yönelik bir eğitim düzenledi. İntegral Yatırım’ın organize ettiği eğitimde, İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ve Stratejist Cüneyt Paksoy birer sunum gerçekleştirdi.

Avantajlar ve dezavantajlar masaya yatırıldı

İntegral Yatırım’ın düzenlediği son etkinlikte, psikoloji yönetimi, temel analiz ve teknik analiz konularına değinilirken, yapılacak yatırımlarda avantaj ve dezavantajlara dikkat çeken Seda Yalçınkaya Özer, en sık yapılan hatalar ve bu hatalardan nasıl korunmak gerektiğine dair açıklamalar yaptı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı eğitimde yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken Seda Yalçınkaya Özer, yapılacak işlemleri örnekleriyle açıkladı. Özer, “Finansal piyasalardaki hareketlilik, yaşanan ekonomik gelişmelere ilginin her geçen gün finansal piyasalara kaymasına neden oluyor. Bu noktada teknik analizler ve doğru bilgi yatırımcının en büyük ihtiyaçları arasında. İşte bu yüzden İntegral Yatırım olarak sosyal sorumluluk gereği eğitimler düzenliyor, yatırımcılarla bir araya geliyoruz. Finansal okur yazarlığın artması için düzenlediğimiz etkinlikler artarak devam edecek.” diye konuştu.

Teknik analizlere dikkat

Son gelişmeler ışığında piyasaları değerlendiren Cüneyt Paksoy, yatırımcılara grafikler üzerinde de bu gelişmelerin nasıl etkide bulunduğunu açıkladı. Aynı zamanda teknik analiz konusunda da tecrübelerini aktaran Cüneyt Paksoy, teknik analizle beraber temel analizin de dikkate alınmasının önemine vurgu yaptı. Paksoy ayrıca teknik analiz yardımıyla yatırım stratejileri oluşturma konusunda da tecrübelerini dile getirdi. Kişisel bütçe yönetimi, tasarruf, yatırım dahil olmak üzere çeşitli finansal becerileri öğrenmenin yani finansal okur yazarlığın yatırımcılar açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Cüneyt Paksoy, sunumların ardından katılımcıların sorularını cevapladı. Cüneyt Paksoy, “Düzenlenen etkinliklerde verdiğimiz eğitimlerle farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Yatırımda bir sistem gerekiyor. Sistemin kurallarını bilmeniz ve kurallara uymanız gerekiyor.” dedi.